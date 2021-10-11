LEXO PA REKLAMA!

Edhe në lashtësi, zbulohet përdorimi më i vjetër i duhanit në Amerikën e Veriut

Lajmifundit / 11 Tetor 2021, 20:23
Soft

Edhe në lashtësi, zbulohet përdorimi më i vjetër i

Studiuesit amerikanë së fundmi kanë zbuluar se njerëzit e kanë përdorur duhanin rreth 12 300 vjet më parë. Mediat e huaja bëjnë me dije se ky është treguesi më i vjetër i përdorimit të bimës së duhanit që gjendet në botë. Nga të dhënat e studimit rezulto se duhani është përdorur nga disa persona që arritën në Amerikë, të paktën 9,000 vjet më herët nga sa mendohej.

Treguesit e mëparshëm nga tubat e pirjes së duhanit kishin çuar në një vlerësim se përdoruesit e parë të duhanit jetonin në Amerikën e Veriut para-bujqësore rreth 3.000 vjet më parë.

Tani kjo datë duket se duhet të zhvendoset shumë më mbrapa në kohë. Gjetjet e reja mbështesin vlerësimin se duhani është përdorur nga njerëzit për mijëra vjet para se të zbutet dhe kultivohet.


Studiuesit e udhëhequr nga Daron Duke i Grupit Kërkimor Antropologjik të Largët Perëndimor në Nevada, i cili botoi revistën Nature Human Behavior, gërmuan një kamp gjuetar-mbledhës në Wesmuroë, Një Liqen në Utah. Atje ata gjetën një zjarr të lashtë njerëzor të paprekur, që daton rreth 12,300 vjet më parë, ku u gjetën objekte prej guri (kryesisht gjueti të majave të shtizës) si dhe eshtra kafshësh.

Në këtë vend ato kanë gjetur edhe mbetjet e katër farave të djegura të bimës së duhanit, që besohet se janë përtypur nga njerëzit, u zbuluan brenda vatrës. Në kombinim me gjetjet e tjera, përjashtohej mundësia që duhani të përdorej si lëndë djegëse ose të hahej nga kafshët.

