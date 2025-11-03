LEXO PA REKLAMA!

Disa metoda për t'i tharë çarçafët më shpejt

Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 17:45
Soft

Disa metoda për t'i tharë çarçafët më

Ndërsa vijnë muajt e ftohtë, tharja e çarçafëve brenda shtëpisë mund të duket pothuajse e pamundur. Edhe pse ndonjëherë mund t’i thani jashtë në një ditë me diell e erë, shumica e njerëzve preferojnë t’i thajnë në tharëse rrobash (airer).

Për shkak të faturave të larta të energjisë, shumë familje shmangin përdorimin e tharëses elektrike, ndaj çarçafët marrin shumë kohë për t’u tharë.

Fatmirësisht, eksperti i gjumit Martin Seeley, CEO i MattressNextDay, ka ndarë disa këshilla se si t’i thani çarçafët pa shpenzuar shumë energji.

Lani çarçafët në mëngjes

Eksperti thotë: “Përpiquni t’i lani në mëngjes, që të kenë gjithë ditën për t’u tharë natyrshëm. Nëse i lani në mbrëmje, ajri më i ftohtë e ngadalëson tharjen.”

Pra, më mirë filloni larjen para mesditës që të përfitoni nga ngrohtësia dhe qarkullimi i ajrit gjatë ditës.

Përdorni ciklin shtesë të shtrydhjes

Një shtrydhje shtesë në lavatriçe mund të heqë deri në 30% më shumë ujë nga çarçafët, duke i ndihmuar të thahen më shpejt.

Tundini çarçafët para se t’i varni

 

