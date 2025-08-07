Zbulohet kush është vajza misterioze krah Jozit
Pasi pranoi publikisht se është në një lidhje me një vajzë shqiptare jashtë botës së ekranit, Jozeﬁn Marku nuk ka mundur ta mbajë më gjatë të fshehtë jetën e tij sentimentale.
Në një postim të fundit në Instagram, ai ndau një foto nga një ndeshje padeli, ku shihej me një vajzë të panjohur, fytyra e së cilës ishte e fshehur. Por ndjekësit dhe burimet pranë çiftit nuk e patën të vështirë ta identifikonin: bëhet fjalë për Xhoana Toshin, vajzën që pak ditë më parë ishte parë në publik duke e përqafuar Jozin gjatë një koncerti.
Edhe më herët, emri i saj është lakuar në rrjete sociale si e dashura e mundshme e artistit, por duket se tani gjërat po shkojnë drejt konfirmimit të heshtur. “We ♥ Padel” ishte mbishkrimi që Jozi vendosi mbi foton me vajzën, një detaj i thjeshtë që po merr kuptim të ri pas këtyre zhvillimeve.
Megjithëse asnjëri prej tyre nuk ka reaguar zyrtarisht, sinjalet janë të qarta: mes tyre ka më shumë sesa një shoqëri të zakonshme.