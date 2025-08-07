LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zbulohet kush është vajza misterioze krah Jozit

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 11:07
Showbiz

Zbulohet kush është vajza misterioze krah Jozit

Pasi pranoi publikisht se është në një lidhje me një vajzë shqiptare jashtë botës së ekranit, Jozeﬁn Marku nuk ka mundur ta mbajë më gjatë të fshehtë jetën e tij sentimentale.

Në një postim të fundit në Instagram, ai ndau një foto nga një ndeshje padeli, ku shihej me një vajzë të panjohur, fytyra e së cilës ishte e fshehur. Por ndjekësit dhe burimet pranë çiftit nuk e patën të vështirë ta identifikonin: bëhet fjalë për Xhoana Toshin, vajzën që pak ditë më parë ishte parë në publik duke e përqafuar Jozin gjatë një koncerti.

Zbulohet kush është vajza misterioze krah Jozit

Edhe më herët, emri i saj është lakuar në rrjete sociale si e dashura e mundshme e artistit, por duket se tani gjërat po shkojnë drejt konfirmimit të heshtur. “We ♥ Padel” ishte mbishkrimi që Jozi vendosi mbi foton me vajzën, një detaj i thjeshtë që po merr kuptim të ri pas këtyre zhvillimeve.

Zbulohet kush është vajza misterioze krah Jozit

Megjithëse asnjëri prej tyre nuk ka reaguar zyrtarisht, sinjalet janë të qarta: mes tyre ka më shumë sesa një shoqëri të zakonshme.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion