Zbulohet identiteti i bashkëshortit të Ina Pojanit, ja pamjet nga ceremonia e saj sekrete

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 16:52
Showbiz

Zbulohet identiteti i bashkëshortit të Ina Pojanit, ja pamjet nga

Ina Pojani, një emër i njohur në Shqipëri për pasionin e saj në pastiçeri dhe si pjesë e familjes Pojani, ka bërë bujë me një lajm të papritur: ajo është martuar në një ceremoni sekrete.

Përkundër njohurive të zakonshme për jetën personale të personazheve të famshëm, Ina ka arritur të mbajë këtë ngjarje private, duke i surprizuar të gjithë ndjekësit e saj.

Sipas burimeve të “Albanian Post”, dasma është zhvilluar për disa ditë më parë, dhe asnjë informacion nuk kishte qarkulluar për ceremoninë apo për qëllimin e saj. Vetëm së fundmi është publikuar një video nga festa, ku Ina shfaqet e veshur me fustanin e nusërisë duke kërcyer së bashku me të ftuarit e saj.

Në këtë ngjarje merr pjesë edhe këngëtarja Aurela Gace, e cila përmendi emrat e Inës dhe bashkëshortit të saj, Xhuljo, në këngën e saj gjatë festës.

Informatat rreth kësaj dasme janë të kufizuara dhe kanë krijuar një atmosferë misteri rreth saj. Të shumtë ishin ata që u habitën nga ky njoftim, duke e konsideruar këtë si një arritje të jashtëzakonshme për Inën, e cila ka bërë një karrierë të rëndësishme në botën e pastiçerisë.

Ndërsa shumë ndjekës e kanë mbështetur me urimet e tyre, disa kanë shprehur kureshtje mbi jetën e saj personale, të cilën ajo ka zgjedhur ta mbajë të fshehtë për një kohë të gjatë.

Pojani është bërë simbol i suksesit dhe pasionit, jo vetëm për ushqimin por edhe për mënyrën se si menaxhon aspektet e saj personale.

Kjo dasmë, e organizuar në heshtje, tregon se Ina ka zgjedhur të ndajë momentet më të rëndësishme të jetës së saj të afërmëve dhe miqve të ngushtë, duke u fokusuar më shumë në përmbushjen e saj personale sesa tek ekspozimi në media.

Kjo qasje e saj do të vazhdojë të jetë në qendër të vëmendjes, ndërsa fansat e saj mezi presin të mësojnë më shumë për këtë fazë të re të jetës së saj.

