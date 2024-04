VIDEO/ Zbulohet e vërteta, Egla Ceno ende banore e Big Brother, ja ku po e mban produksioni

Një ditë pas eleminimit të bujshëm produksioni i Big Brother Vip 3 Albania ka zbuluar se aktorja Egla Ceno, nuk është eleminuar ende nga loja. Por, ndodhet e mbyllur në një dhomë brenda ambienteve të Top Channel.

"Une jam Egla, do takohemi jashte, nuk pendohem per asgje, jam argetuar dhe kenaqur ketu, do keni provokime te gjithe, por mos bini pre e tyre", tha Egla, pas lajmit të eleminimit.

Sipas njoftimit, vendimi per perjashtimin e saj, ka ardhur pas perplasjeve qe vijuan nga tensionet mes Egla Cenos, Meritonit dhe Ilnises.

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)