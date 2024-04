Këmbimi valutor/ Leku e nis javën "i fortë" përballë euros, çfarë ndodh me monedhat e tjera

Në tregun e brendshëm të këmbimit valutor java nisi sërish forcimin e pozitave të lekut në raport me monedhat e huaja, krahasuar me fundjavën.

Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë në Tiranë dollari amerikan këmbehet me 95.37 me një rënie prej 0.50 në krahasim me fundjavën.

Monedha europiane këmbehet me 102.87 lekë me një rënie prej -0.60

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Rënie pësuan edhe monedhat e tjera: franga zvicerane këmbehet me 105.81 lekë, ndërsa paundi britanik këmbehet 120.34 me një rënie -0.59 nga fundjava.