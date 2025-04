Vetëm 4 shkojnë në finalen e Big Brother VIP, ja kush janë emrat në garë

Vetëm 4 banorë do të mund të prekin nga afër ethet e finales pas një rrugëtimi të gjatë plot me sfida, debate të forta e ironi. Lajmi është bërë i ditur mbrëmjen e sotme nga moderatori i spektaklit, Ledion Liço.

Në televotimin e hapur për Danjën, Eglin, Gertën, Gjestin, Jozin dhe Loredanën, publiku ka mundësinë të vendos për fatin e banorëve në lojë, duke zgjedhur dy finalistë.

Cilin prej tyre dëshironi të dërgoni në FINALE?

Mund të votoni kudo ku ndodheni, me SMS në 56666 nga Shqipëria dhe 55099 nga Kosova.

Emrat e fituesve do të zbardhen në spektaklin e të shtunës, në gjysëmfinalen e sezonit të katërt të “BBV”.

Me përzgjedhjen e dy banorëve, katër të tjerët do të lënë shtëpinë të shtunën. Ndërkaq, më 19 prill do të jetë finalja e madhe e “Big Brother VIP Albania 4”.