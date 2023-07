Vëllai i Kiarës i bën premtim Luizit: Do jem gjithmonë me ty

Çifti Luiz Ejlli dhe Kiara Tiro janë në qendër të mediave rozë për lidhjen e tyre që pas daljes nga Big Brother. Por, ajo që pritej me shumë interes ishte marrëdhënia që do të ndërtonte Luizi me vëllain e vogël të Kiara Titos, duke qenë se kanë diferencë shumë të madhe në moshë.





Mirëpo duket se Rayan ka shumë dashuri për Luizin, e madje i ka premtuar se do t’i qëndrojë gjithmonë pranë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Unë do jem me ty gjithmonë më tha”- shkruan Luizi krah fotos me Rayan e cila është realizuar në Tiranë.