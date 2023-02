“Vajzë e mirë, e kam komshije”, Iliri sqaron deklaratën për Luizin: Më kujton veten aty brenda

Ilir Shaqiri ka sqaruar këtë të shtunë në “S’e Luan Topi” deklaratën e bërë ne rrjete sociale në lidhje me Luizin, e cila u komentua shumë nëpër media.

Ai ka sqaruar se nuk është ndjekës i rregullt i “BBV” për shkak të punës dhe për këtë arsye teksa është pyetur për Luizin nga fansat, është shprehur se e ka komshie, duke nënkuptuar se me të vërtetë ka një komshie me emrin Luiza, ndërsa theksoi se nuk bën “ironi për një person që nuk e njoh nuk është në natyrën tim”.

“Ky ishte një question që bëra në storyn e “Instagramit” dhe vinin shumë pyetje për BBV, unë i kam shpjeguar se nuk e kam parë për shkak të udhëtimeve të shpeshta që bëja dhe përputheshin dhe binin në ditët e prime dhe kur ka ardhur kjo pyetje jam përgjigjur si të më pyesnin për Arjonën, unë kam thënë po kam një komshie që quhet e tillë, nënteksti ishte jo nuk e njoh se nuk e kam parë ama kam një komshie që ka këtë emër.

Nuk ishte një nëntekst për ta degraduar muhabetin apo për të nënvlerësuar Luizin dhe kush nuk e ka kuptuar e ka për veten e vet mua as nuk më ngroh as nuk më ftoh.

Por qe thjeshtë një koeçidencë që u mor dhe siç e kanë portalet e interpretojnë ndryshe. Luiza është komshija ime dhe është realisht vajzë e mirë, realisht nuk mund të bëj ironi për një person që nuk e njoh nuk është në natyrën time”, tha Iliri.

Ndër të tjera bëhet me dije se Iliri e sheh Luizin si një banor dhe lojtar të fortë, edhe pse sipas tij flet tepër.

"E kam ndjekur këtë edicion me copëza, tek Luizi shikoj atë që isha unë aty brenda sepse janë shumë banorë kundër tij. Unë flisja shumë kur më flisnin shumë, kurse ai flet shumë edhe kur nuk i flasin. Mendoj që ai ka një super durim dhe kjo do e bëj që të ecë shumë përpara. Nuk e di nëse do jetë fitues, sepse nëse do shpallej në dy javët e para nuk do ishte surprizë.

Neve çdo gjë na erdhi natyrale, nuk u kacafytëm që ditën e parë në atë shtëpi sepse asnjëri nuk e njihte tjetrin. Thjesht u përshtatëm. Ata kanë ardhur më të përgatitur”, tha Iliri.