Ish-ambasadorja e SHBA në Tiranë, Yuri Kim i jep fund karrierës diplomatike

Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 16:28
Politikë

Ish-ambasadorja e SHBA në Tiranë, Yuri Kim i jep fund karrierës

Ish-ambasadorja e SHBA-ve në Tiranë në vitet 2019-2023 i ka dhënë fund karrierës së saj diplomatike ditën e djeshme.

Ajo e ka njoftuar vendimin përmes një ceremonie për daljen e saj në pension nga shërbimi i jashtëm i SHBA-së.

Në ceremoni kanë marrë pjesë të afërm të saj, kolegë, ish-ambasadori i SHBA-ve në Tiranë, Aleksandër Arvizu, Ambasadori i Shqipërisë në Uashington, Ervin Bushati dhe gazetarja Ilva Tare.

Yuri Kim shërbeu gjatë karrierës së saj në Kore, Japoni, Kinë, Irak, Turqi dhe në Tiranë.

