Shtatzënë për herë të dytë? Bora Zemani zbulon çpo ndodh me të

Bora Zemani është prej kohësh në lidhje me Donald Veshajn, me të cilin duket se ka krijuar një romancë të bukur. Çifti i cili ka zbuluar se së shpejti do t’i shohim në një film, është përfolur prej kohësh se mund të bëhen prindër.

Në daljet e saj televizive apo në evente, Bora është pyetur shpesh se kur do vijë një beb tjetër. Ajo deri më tani e ka mohuar një gjë të tillë, por sot ka treguar me fakte se nuk është e madje ka zbuluar se ka nisur palestrën.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

‘Ju tregoj për sa kohë do ndryshoj. Që mos të kemi më lajme shtatzanie’-shkruan Bora teksa tregon edhe peshën e saj aktuale.







Kujtojmë se Bora është nënë e një djali të quajtur Arbor, frut i martesës së saj me Dj Vin Velin, me të cilin i ndanë rrugët vite më parë.