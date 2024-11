“Shkodrani i zemrës…”/ Kiara Tito zbulon si i’a ‘prishi mendjen’ Luizi

Moderatorja e dashur për publikun, Kiara Tito, ka bërë së fundmi një bashkëbisedim virtual me ndjekësit e saj në “Instagram”. E sigurisht që pyetjet e tyre kanë qenë të lidhur edhe me partnerin e Kiarës, Luiz Ejlli.

Një ndjekëse e ka pyetur nëse e ka menduar ndonjëherë se mund të lidhej me këngëtarin e njohur. Kiara i përgjigjet se kur ka hyrë në shtëpinë e “Big Brother VIP” ka menduar se do të qëndrojë ‘2-3 javë’. Por shton se ‘shkodrani i zemrës i prishi planin me humorin e tij’.

“Kiara a e ke menduar në fillim ndonjëherë se mund të lidheshe me Luizin dhe të arrije këtu ku je sot?”, e pyeti një ndjekës.

“Mendimi im ishte do futem në Big Brother dhe do dal mbas 2-3 javësh. Mirë që dola pas 3 muajsh, po u bëra me bashkëshort dhe me fëmijë. Jo kurrë s’do kisha menduar, se kam qenë e vendosur në fillim por ja që shkodrani i zemrës ma prishi mendjen me humorin e tij”, i përgjigjet Kiara.

Ndërsa një tjetër ka qenë kuriozë të dijë se pse nuk mban unazat e martesës dhe Tito I tregon se ‘nuk i bëjnë më’.

“M’fal për pyetjen por pse nuk i mban unazat e martesës?”, e ka pyetur një tjetër.”

“Akoma nuk më bëjnë! Besoj që do t’i ndërroj”, i ka kthyer përgjigje moderatorja e njohur.