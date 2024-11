Zbardhen detaje të reja nga vrasja tragjike e 14-vjeçarit në Tiranë, si u gjet thika që sulmoi Martin Canin

Detaje të reja janë zbardhur nga ngjarja e rëndë që tronditi Shqipërinë më 18 nëntor, pas vrasjes së 14-vjeçarit Martin Cani me thikë nga bashkëmoshatari i tij.

Autori i dyshuar i vrasjes së adoleshentit ka hedhur çantën e shkollës në çatinë e një godine 1 katëshe në rrugën “Fadil Rada”, pas ATSH-së, brenda së cilës është gjetur thika me të cilën u krye krimi dhe librat e tij të shkollës, por jo celulari i tij.

Dyshohet se hedhja e çantës mbi çati është bërë nga vetë i mituri pasi është larguar me vrap pas sherrit që prodhoi një viktimë dhe një të plagosur rreth 200 metër larg shkollës “Fan Noli”.

Çanta është gjetur në mënyrë rastësore nga banorë të zonës dhe sapo kanë konstatuar thikën, është njoftuar policia.

Blutë pritet të verifikojnë kamerat e sigurisë në zonë për të parë nëse ka pasur ose jo bashkëpunëtorë të tjerë për ta ndihmuar për t’u larguar.

Kujtojmë se të rinjtë u përfshinë në një sherr me thika sapo dolën nga shkolla “Fan Noli” ku studionin. Goditja me thikë në zemër rezultoi fatale për Canin. Dy adoleshentë të tjerë, mes tyre autori mbetën të plagosur. Policia e Tiranës ka arrestuar 15-vjeçarin, autor i vrasjes së bashkëmoshatarit të tij. I mituri akuzohet për vrasje me dashje dhe armëmbajtje pa leje.