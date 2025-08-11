Selvija reagon ashpër pas skandalit të Shpat Kasapit në dasëm
Këngëtari i njohur Shpat Kasapi u përfshi këto ditë në një skandal mediatik pas vonesës prej dy orësh në një dasmë ku ishte i ftuar për të performuar. Ai mbërriti në gjendje të papërgatitur, gjë që shkaktoi pakënaqësi dhe debate në vendngjarje.
Ndërkohë që Shpati kërkoi të mos i jepet rëndësi incidentit, ish-bashkëshortja e tij, Selvija, ka dhënë një reagim të fuqishëm indirekt. Në një InstaStory me pamjen e një perëndimi dielli buzë detit, ajo shkroi:
“Nuk ka nevojë për hakmarrje sepse Zoti është më i madh, karma ekziston dhe njerëzit e shëmtuar nga brenda përfundojnë duke shkatërruar vetë jetën e tyre.”
Edhe pse pa përmendur emra, ky mesazh u kuptua si përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj situatës dhe zhurmës rreth ish-bashkëshortit të saj.