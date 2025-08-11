LEXO PA REKLAMA!

Selvija reagon ashpër pas skandalit të Shpat Kasapit në dasëm

Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 10:44
Showbiz

Këngëtari i njohur Shpat Kasapi u përfshi këto ditë në një skandal mediatik pas vonesës prej dy orësh në një dasmë ku ishte i ftuar për të performuar. Ai mbërriti në gjendje të papërgatitur, gjë që shkaktoi pakënaqësi dhe debate në vendngjarje.

Ndërkohë që Shpati kërkoi të mos i jepet rëndësi incidentit, ish-bashkëshortja e tij, Selvija, ka dhënë një reagim të fuqishëm indirekt. Në një InstaStory me pamjen e një perëndimi dielli buzë detit, ajo shkroi:

“Nuk ka nevojë për hakmarrje sepse Zoti është më i madh, karma ekziston dhe njerëzit e shëmtuar nga brenda përfundojnë duke shkatërruar vetë jetën e tyre.”

Edhe pse pa përmendur emra, ky mesazh u kuptua si përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj situatës dhe zhurmës rreth ish-bashkëshortit të saj.

