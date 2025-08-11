LEXO PA REKLAMA!

Kërkon lirinë nga burgu, caktohet data e shqyrtimit të kërkesës së Ilir Metës

Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 10:24
Politikë

Gjykata e Posaçme ka caktuar datën 13 gusht, ora 10:00, për të shqyrtuar kërkesën e Ilir Metës për heqjen e masës së arrestit në burg.

Gjyqtari i hetimit paraprak, Erjon Cela, do të ndërpresë pushimet e verës për t’u rikthyer në punë dhe për të marrë në dorëzim këtë çështje, pasi gjyqtari i mëparshëm shpalli moskompetencën.

Ilir Meta kërkon që çështja të shqyrtohet nga gjyqtari i çështjes dhe që në seancë të jenë të pranishëm edhe njëri nga prokurorët e dosjes.

