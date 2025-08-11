Tjetër vrasje në Kosovë/ Qëllohet për vdekje një person në Prizren, arrestohet autori i dyshuar
Policia e Kosovës ka arrestuar mbrëmjen e së dielës të dyshuarin për vrasjen e një personi në fshatin Zhur të Prizrenit.
Gjatë bastisjes, forcat e rendit gjetën një thikë që dyshohet se u përdor në krim, sipas zëdhënësit të Policisë së Prizrenit, Shaqir Bytyqi. Autoritetet kanë caktuar ndalimin policor prej 48 orësh për të dyshuarin, ndërsa motivet e ngjarjes nuk janë bërë publike.
Viktima u dërgua fillimisht në emergjencën e spitalit rajonal të Prizrenit pas lëndimeve të rënda nga therja me thikë, por më pas ndërroi jetë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë.
Ngjarja ndodh një ditë pas vrasjes së trefishtë në Gjilan, ku autoritetet kanë shpallur në kërkim tre persona, ndër të cilët i dyshuari kryesor ka të kaluar kriminale.
Situata mbetet e tensionuar, ndërsa policia vijon hetimet intensive për të zbardhur plotësisht ngjarjet dhe për të ndaluar përgjegjësit.