Sara befason: Unë do ta eliminoj Bardhin nga Big Brother VIP

Gjatë një bisede me Gracianon, Sara tha se nëse do të jetë në një pozitë kur ajo të jetë në nominim bashkë me Bardhin, nëse shkojnë në finale, ajo do ta eliminoj Bardhin.

Sepse qëllimi i parë i Sarës është të fitojë BBV3.

“Edhe nëse ngelim 3 veta në fund dhe njëri nga ata është Bardhi, unë do ta heq. Vetëm jemi prapë. Unë ia kam thënë edhe Bardhit. Unë kam tjetër qëllim. Por kjo është e vërteta.

Flas për këtu në lojë. Unë nuk kam ardhur në BBV3 të gjej burrë. Nuk është ai qëllimi i parë. Vetëm të jem hipokrite që mos e pranoj. Unë ia kam thënë.”, tha Sara.