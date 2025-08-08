LEXO PA REKLAMA!

Rike Roçi ndan foton me të dashurin, kush është djali misterioz që ja ka rrëmbyer zemrën?!

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 10:34
Showbiz

Rike Roçi ndan foton me të dashurin, kush është djali

Ish-banorja e Big Brother VIP Albania, Rike Roçi, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të saj në Instagram me një postim të ëmbël dhe misterioz. Ajo ka publikuar një foto ku duket hija e saj dhe e një mashkulli duke shkëmbyer një puthje, duke shoqëruar imazhin me shprehjen “Parlami d’Amore…”.

Rike Roçi ndan foton me të dashurin, kush është djali

Megjithëse zemra e saj duket e zënë, Rike ka zgjedhur të mbajë të fshehur identitetin e partnerit, duke lënë vend për spekulime dhe kureshti mes fansave.

Postimi ka marrë shumë komente dhe urime, duke nxitur debat dhe kuriozitet rreth jetës së saj private.

