Rike Roçi ndan foton me të dashurin, kush është djali misterioz që ja ka rrëmbyer zemrën?!
Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 10:34
Showbiz
Ish-banorja e Big Brother VIP Albania, Rike Roçi, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të saj në Instagram me një postim të ëmbël dhe misterioz. Ajo ka publikuar një foto ku duket hija e saj dhe e një mashkulli duke shkëmbyer një puthje, duke shoqëruar imazhin me shprehjen “Parlami d’Amore…”.
Megjithëse zemra e saj duket e zënë, Rike ka zgjedhur të mbajë të fshehur identitetin e partnerit, duke lënë vend për spekulime dhe kureshti mes fansave.
Postimi ka marrë shumë komente dhe urime, duke nxitur debat dhe kuriozitet rreth jetës së saj private.