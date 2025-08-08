LEXO PA REKLAMA!

E rëndë në Malin e Llogarasë, qëllohen me armë gjahu 22 kuaj të lirë

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 10:21
E rëndë në Malin e Llogarasë, qëllohen me armë

Në një ngjarje të rëndë që ka tronditur komunitetin lokal, 22 kuaj të lirë në Malin e Llogarasë u qëlluan me armë gjahu. Katër prej tyre humbën jetën menjëherë nga plagët, ndërsa pjesa tjetër u larguan drejt pyllit, ku disa janë të plagosur dhe kërkojnë ndihmë urgjente veterinerie.

Pronari i kuajve dhe aktivistët për mbrojtjen e kafshëve kanë denoncuar ngjarjen dhe kanë kërkuar ndërhyrjen urgjente të institucioneve për zbardhjen e saj dhe ndëshkimin e autorit.

Ata theksojnë se kjo nuk është hera e parë që kafshët në zonë sulmohen me armë, por kjo masakër e fundit ka shkaktuar zemërim dhe shqetësim të thellë.

Megjithëse autoritetet u njoftuan menjëherë, deri tani nuk ka pasur masa konkrete ndaj përgjegjësve. Aktivistët paralajmërojnë se mungesa e reagimit vetëm inkurajon vazhdimin e akteve mizore ndaj kafshëve të egra në zonë.

