LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Lushnjë/ Arrestohet 46-vjeçari, iu gjetën në banesë fara kanabis dhe lidhje të paligjshme energjie

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 10:12
Aktualitet

Lushnjë/ Arrestohet 46-vjeçari, iu gjetën në banesë

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve në Lushnjë arrestuan në flagrancë A.T., 46 vjeç, banues në fshatin Pirrë, pasi gjatë një kontrolli në banesën e tij u gjetën 124 fara Cannabis Sativa dhe një sasi e vogël e kësaj lënde narkotike, të cilat u sekuestruan si prova materiale.

Gjatë kontrollit u konstatuan edhe lidhje të paligjshme të energjisë elektrike në banesën e tij, që dyshohet se janë përdorur për aktivitetin e kultivimit të bimëve narkotike.

Në një rast tjetër, specialistët për Hetimin e Krimit Kibernetik referuan materialet në Prokurori për shtetasin M.S., 38 vjeç, banues në Fier. Ai dyshohet se ka kryer përndjekje në rrjetet sociale ndaj ish-bashkëjetueses së tij, duke i shkaktuar shqetësim dhe presion psikologjik.

Materialet procedurale të dy rasteve iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme ligjore.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion