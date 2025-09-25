Rihanna dhe A$AP Rocky bëhen prindër për herë të tretë

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 09:20
Showbiz

Çifti i famshëm  Rihanna dhe A$AP Rocky, kanë mirëpritur fëmijën e tyre të tretë. Lajmi u bë i ditur nga një postim në Instagram më herët gjatë ditës së sotme.


Vajza, e quajtur Rocki Irish Mayers, ka lindur më 13 shtator 2025, duke ndjekur traditën e familjes ku çdo anëtar ka një emër që fillon me shkronjën “R”. Çifti janë tashmë prindër edhe të dy djemve: RZA, tre vjeç, dhe Riot, dy vjeç.

Në muajin maj, themeluesja e Fenty e konfirmoi shtatzëninë e saj gjatë Met Gala 2025, ku shfaqi barkun e rrumbullakosur me një stil unik të firmës Marc Jacobs.

Që prej asaj kohe, ajo u shfaq në publik me veshje të guximshme dhe të komentuara gjerësisht, si fustani transparent i Chanel në premierën e Smurfs në Belgjikë dhe një fustan ngjyrë çokollate nga Saint Laurent në premierën në Los Angeles, ku edhe djemtë e saj u veshën me kostume Dior të personalizuara.

Ndërkohë, edhe reperi A$AP Rocky ka folur shpesh për emocionet e atësisë. Në një intervistë për Zane Lowe në radion Apple Music 1 në vitin 2023, ai e përshkroi ndjesinë si “të papërshkrueshme”.

Me ardhjen në jetë të Rocki Irish Mayers, familja Rihanna–Rocky bëhet tashmë me pesë anëtarë.

