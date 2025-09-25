LEXO PA REKLAMA!

Foto/ U godit për vdekje me thikë, zbardhen detaje nga vrasja e 51-vjeçarit në Durrës

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 08:33
Aktualitet

Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e së mërkurës në lagjen nr. 12 të qytetit të Durrësit, ku një person është gjetur i pajetë brenda banesës së cilën po e ruante.

Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se është goditur me thikë. Viktima është identifikuar si Valbon Beqiraj, 51 vjeç dhe nuk njihej si një person problematik në Durrës.

Trupi i viktimës u largua më pas nga apartamenti ku u gjet i pa jetë, pas kryerjes së procedurave në vendngjarje nga ana e grupit hetimor.

Nga ekspertiza paraprake mjekoligjore e kryer nga grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, ka rezultuar se në trupin e 51-vjeçarit kishte shenja dhune dhe plagë të shkaktuara me mjet prerës (thikë), si pasojë e të cilave dyshohet se ky shtetas ka humbur jetën.

 

Përgjatë natës dhe aktualisht, grupi i posaçëm hetimor ka kryer dhe është duke kryer një sërë veprimesh të thelluara hetimore, me qëllim zbardhjen dhe dokumentimin e ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorit/ve.

Ndërkohë policia ende nuk ka një autor të krimit të rëndë, ndërsa po punohet me qëllim zbardhjen dhe dokumentimin e ngjarjes.

Në përfundim të veprimeve, do të ketë një njoftim të plotë dhe të detajuar në lidhje me këtë ngjarje.

 

 

 

 

