“Pse i bardh, pse i zi?”/ Doli publikisht me partnerin, Enca u përgjigjet komenteve negative

Enca dhe partneri i saj kanë zyrtarizuar lidhjen në “Instagram”, pasi u zbulua romanca e tyre.

Ajo ka qenë aktive duke ndarë shpesh foto e video me të në Instastory, edhe pse duke mos e zbuluar totalisht portretin apo identitetin e tij. E pas videos së publikuar nga partneri i saj, duket se çifti ka vendosur mos të fshihet më.

Mirëpo komentet e njerëzve kanë qenë të shumta, pozitive ashtu edhe negative. E këtyre të fundit, Enca ka vendosur t’i dërgojë një mesazh.

“Pse i bardh, pse i zi? Pse i huaj, pse malok? Pse plak, pse i ri? Pse te pasur, pse te varfer… Me pak urrejtje. Me shume dashuri. Ju premtoj qe jeta eshte shume e bukur kur jeton per veten”– shkruan Enca.