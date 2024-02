Pilotja ‘më tërheqëse’ e ushtarisë konkuron në Miss Universe

Lejtnatnja e force ajrore kileve Michelle Martin – e njohur si një ‘nga pilotet më tërheqëse në botë’ – pritet të nisë së shpejti një tjetër betejë, ata të pasarelave të kompeticionit Miss Universe.

Martin i ka vënë tashmë syrin konkurrimit Miss Universe pas konkurrimit në Miss Kili.

24-vjeçarja ishte bashkuar me ushtrinë e Kilit kur ishte 18 vjeçe por do nuk do të thotë se kominoshet ushtarake i prishën stilin, pasi ajo publikon shpesh foto me dhe pa uniformë në rrjetet sociale.

E lindur në Venezuelë nga baba kilen dhe nënë venezuelane, Michelle jeton në Kili prej vitesh me familjen në qytetin Puerto Montt.

Ajo thotë se kolegët e saj në ushtri e mbështetën vendimin e hyrjes në kompeticion.

“Vendimi im për të marrë pjesë i mirëprit nga miqtë, kolegët e familja ime. Jeta ushtarake të rrit, dhe kjo ndoshta ishte një motivim për të ndryshuar”.

Rrjeti Euro Eseuro thotë se Michelle endërronte të merrte pjesë në një kompeticion të madh bukurie që kur ishte e vogël.

Finalet e Miss Universe 2024 do të zhvillohen në Mexico City në nëntor të këtij viti 17./tch