Mjeku i njohur: Këto janë katër dietat ushqimore që mbajnë larg sëmundjet

TË RUHESH NGA SËMUNDJET NUK KUSHTON

Ekzistojnë 4 dieta kryesore të ushqyerjes së shëndetshme.

Dr. Ilir ALLKJA

Dieta mesdhetare, e cila është renditur vazhdimisht si një nga dietat më të shëndetshme për dekada.

Ajo përfshin ngrënien e ushqimeve me shumë antioksidantë si fruta, perime drithëra, fasule, bishtajore, arra, fara, vaj ulliri, barishte dhe erëza. Konsumimin e rregullt por i kufizuar i shpendëve, vezëve, djathit dhe kosit.

Dieta me bazë bimore: është një dietë që fokusohet vetëm në ushqimet që vijnë nga bimët, duke përjashtuar ato nga kafshët. Kjo do të thotë arra, fara, fruta, perime, bishtajore dhe drithëra. Mbani mend: ngrënësit me bazë bimore duhet të jenë të kujdesshëm në shmangien e përbërësve artificialë dhe të sheqerit, të cilët mund të futen fshehurazi në shumë ushqime me bazë bimore.

Dieta tradicionale e shëndetshme, ndryshe dieta amerikane, e cila promovon jetesën me bazë bimore e shtazore, (mish-patate) konsumin e produkteve shtazore dhe reduktimin e konsumit të mishit të përpunuar.

Dieta Alternative e Ushqimit të Shëndetshëm të Harvardit: Kjo dietë është zhvilluar nga studiuesit e Harvardit dhe përfshin vlerësimin e ushqimeve të ndryshme për sa i përket lidhjes së tyre me faktorët e rrezikut për sëmundje kronike. Për individë që vuajnë nga sëmundje tê ndryshme, programohet një tip diete.

Me pak fjalë, kjo dietë është shumë e ngjashme me dietën mesdhetare në atë që inkurajon perime dhe fruta të freskëta, arra dhe bishtajore, si dhe peshk dhe yndyrna të shëndetshme.

Ajo që bie në sy është se Harvard rekomandon në mënyrë specifike shmangien e patateve (të gjitha patatet, por veçanërisht patatet e skuqura), lëngjet e frutave e drithërave të rafinuara.

Duhet të fiksojmë 2 gjëra të rëndësishme.

Së pari; respektimi afatgjatë i një diete të shëndetshme mund të ketë një ndikim cilësor në shëndetin tonë. Në një farë mënyre, ne e dimë se tashmë, që ky është një motiv i fortë për të dyfishuar zakonet tona të ushqyerit.

Së dyti; ka më shumë se një mënyrë për t'u ushqyer shëndetshëm.

Është e lehtë të përfshihesh në ciklin e pafund "ha këtë, jo atë" por për sa kohë ne ndjekim disa parime kryesore – si shumë drithëra, fruta, perime, arra dhe bishtajore – ne mund të lejojmë fleksibilitet dhe ndryshime përtej kësaj.

Për shembull, nëse jeni duke ngrënë një dietë mesdhetare të shëndetshme dhe pas disa muajsh dëshironi të provoni diçka ndryshe, ju mund ta bëni.