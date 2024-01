Ilnisa xhelozon për Meritonin: U eks*tove ti nga Rikja, ajo është pis para meje

Mbrëmjen e djeshme, në shtëpinë e spektaklit televiziv "BBVA3", përveç lojërave pati edhe shumë debate.

Ilnisa dhe Meritoni kanë dhënë puthjen e tyre të parë, dhe menjëherë gazetarja ka nisur të ketë xhelozi për vajzat e tjera.

"Më tha Meri shife ça bën, më tha dhe Sara. U bën këto të më thonë mua shife ça bën dhe ndërkohë kishin të drejtë seopse ti ishe duke bër diçka.

Sipas mënyrës tënde se ty aq ta pret aq bën. Imagjino të më ulesh ti mua paras të gjithëve. Të eksitoi muzika, apo të eksitoi Rikja."- i tha Ilnisa e nervozuar Meritonit.

“Të më thonë mua të gjithë ata që kisha në ekip, shih çfarë po bën me shoqen, ishte një skenë e neveritshme. Ik me të mira, ik me të mira po të them, vazhdo me ato që je mësuar të merresh, vdeksha po them por me mua nuk ke shanse. U bënë këto të më thonë mua shihe çfarë bën, ndërkohë që kishin të drejtë, u eksitove ti nga muzika, apo të eksitoi Rikja, o zot i madh hapu dhe' që të futem. Të më ulësh ti mua para të gjithëve. Me kë mendon ti se po përballesh?

Nuk jam e qartë se çfarë jemi, vazhdo lojërat, mos të them ndonjë llafe, se jam këtu. Ishte një skenë e neveritshme ajo që pashë. Po të dilnin jargë, sikur të kishin vënë para një tavë me kofsha pule. Unë me atë vajzën nuk shkoj fare, po të kem mundësi e nxjerr nga shtëpia fare. Ajo vajza kapet pas puplave të mia, dhe jeton këtu pas puplave të mia, unë të futem ty në krevat dhe ti shkon e bën kërcime sensuale me të.

Shko merru me atë nivelin, se ajo e di kush është kur shihet në pasqyrë. E pashë unë shumë mirë. Ti dhe entuziazmi jot i pafrenuar, të kishte zënë malli për shoqërinë e vjetër, duke kujtuar kohët e lashta, ngela unë. Ajo të lahet nga koka te këmbët kur përmend emrin tim, të lahet me ujë të bekuar, ose mbaj raport normal me të. Jo si dashnor apo ish-dashnor, ajo është komplet pis para meje”, ishin disa prej fjalëve të Ilnisës, ndërkohë që situata më pas mes çiftit është qetësuar.

Meritoni: Nuk është puna a të kam ulur apo jo, se e di ti që nuk e kam bërë asnjëherë