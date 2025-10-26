LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Moderatorja e njohur shfaqet në super formë në bregdetin shqiptar: Borshi bosh, ashtu siç më pëlqen mua

Lajmifundit / 26 Tetor 2025, 13:11
Showbiz

Moderatorja e njohur shfaqet në super formë në bregdetin

Moderatorja e njohur, Eva Murati, ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram disa foto nga bregdeti shqiptar.

Ajo ka zgjedhur Himarën si destinacionin e radhës, duke pozuar buzë detit gjatë perëndimit të diellit.

Në foto, Eva shfaqet me bikini duke vënë në pah linjat e saj perfekte.

“Borshi bosh, ashtu siç më pëlqen mua”, ka shkruar ajo duke lënë të kuptohet se po shijon qetësinë dhe bukurinë e rivierës shqiptare në një periudhë kur plazhet janë më të zbrazëta.

Moderatorja e njohur shfaqet në super formë në bregdetin

Moderatorja e njohur shfaqet në super formë në bregdetin

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion