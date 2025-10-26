"Nuk ka tregti pa ndalim lufte!" Trump firmos marrëveshjen e paqes mes Tajlandës e Kamboxhias
Udhëheqësit e Tajlandës dhe Kamboxhias nënshkruan një marrëveshje të zgjeruar armëpushimi, nën vëzhgimin e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, i cili zbarkoi në Malajzi për Samitin e ASEAN-it dhe për të mbikëqyrur një seri bisedimesh të rëndësishme tregtare në periferi.
Kryeministri tajlandez dhe homologu i tij kamboxhian nënshkruan marrëveshjen në një ceremoni armëpushimi përpara një shenje që shkruante "Sigurimi i Paqes", duke u bazuar në një armëpushim të nënshkruar tre muaj më parë. "Kjo deklaratë, nëse zbatohet plotësisht, do të sigurojë themelet për një paqe të qëndrueshme, por më e rëndësishmja, do të fillojë procesin e riparimit të lidhjeve tona", tha Hun Manet. "Komunitetet tona kufitare janë ndarë nga konflikti dhe civilët e pafajshëm kanë pësuar humbje të mëdha", përcjell A2 CNN.
Trump ndihmoi në ndërmjetësimin e përfundimit të konfliktit pesëditor në korrik duke i telefonuar udhëheqësve të atëhershëm të të dy vendeve dhe duke i nxitur ata të ndalonin armiqësitë ose të rrezikonin që bisedimet e tyre përkatëse tregtare me Uashingtonin të pezulloheshin.
"Shtetet e Bashkuara do të kenë një tregti dhe bashkëpunim të fortë, shumë transaksione, me të dy kombet, për sa kohë që ato jetojnë në paqe", tha Trump. Të dyja palët fajësojnë njëra-tjetrën për përshkallëzimin e shkëmbimit të raketave dhe artilerisë së rëndë, i cili vrau të paktën 48 persona dhe zhvendosi përkohësisht rreth 300,000 të tjerë në luftimet e tyre më të ashpra në historinë e kohëve të fundit.
Kryeministri i Kamboxhias tha se të dyja palët do të largonin "armët e rënda nga zonat kufitare për të siguruar sigurinë e popullit tonë" dhe se Tailanda do të lironte 18 ushtarë kamboxhianë të ndaluar.
Me të mbërritur në Malajzi, Trump u prit nga Kryeministri Anëar Ibrahim dhe një trupë valltarësh ceremonialë në Aeroportin Ndërkombëtar të Kuala Lumpurit. Ai u ndal në tapetin e kuq për të kërcyer me interpretuesit përpara se të merrte një flamur amerikan në njërën dorë dhe një flamur malajzian në tjetrën dhe të hipte në limuzinën e tij për të udhëtuar drejt qytetit me Anëarin.
Ndërsa Trump përzihej me udhëheqës të tjerë, negociatorët amerikanë dhe kinezë u takuan në periferi për të shmangur përshkallëzimet e mëtejshme në një luftë tregtare midis dy ekonomive më të mëdha në botë. I pyetur nga një gazetar nëse metalet e rralla u diskutuan në bisedime, të cilat filluan të shtunën, negociatori kryesor tregtar i SHBA-së Jamieson Greer tha se u diskutua një gamë e gjerë temash, duke përfshirë zgjatjen e armëpushimit mbi masat tregtare.
Kontrolli i Kinës mbi furnizimet globale të metaleve të rralla është në zemër të negociatave dhe Uashingtoni është përpjekur të diversifikojë zinxhirët e furnizimit. Trump tha në ceremoninë e armëpushimit se SHBA-të së shpejti do të nënshkruajnë marrëveshje kritike për mineralet me Tajlandën dhe Malajzinë, ndërsa një marrëveshje më e gjerë tregtare me Kamboxhian ishte gjithashtu në proces.