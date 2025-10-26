LEXO PA REKLAMA!

Natën në burg, ditën trafikonte drogë me logon e Kristiano Ronaldos! Arrestohet shqiptari 52-vjeçar në Itali

Lajmifundit / 26 Tetor 2025, 12:47
Aktualitet

Natën në burg, ditën trafikonte drogë me logon e Kristiano

Trafikonte drogë me logon e yllit portugez të futbollit, Krisatiano Ronaldo, arrestohet shqiptari i dyshuar në Itali.

Sasi të konsiderueshme hashashi iu gjetën në shtëpi 52-vjeçarit, teksa u vu re se pakot e dozave mbanin imazhin e futbollistit të njohur, për ta bërë edhe më të shitur në treg.

Operacioni është kryer nga policia e Pratos, si pjesë e hetimit të koordinuar nga Zyra e Prokurorit Publik, e kryesuar nga Luca Tescaroli.

Dhe autori i dyshuar është një shqiptar 52-vjeçar që ndodhej në masën e dënimit me kusht. Ai duhej të flinte në burg nga ora 22:00 deri në orën 08:00 të mëngjesit, por ishte i lirë të largohej gjatë ditës. Gjatë kohës së tij të lirë, në vend që të integrohej në shoqëri, vendosi të rifillonte aktivitetin e tij të trafikimit të drogës.

Por ai u ndoq dhe përfundimisht u kap nga policia në një shtëpi në San Giusto, në Via dei Gerani, ku gjetën 15 kilogramë hashash: tetëmbëdhjetë blloqe ishin në dy kuti këpucësh në dollap, gjashtëmbëdhjetë blloqe dhe pako të tjera ishin në dhomën e gjumit dhe një fragment hashashi u gjet në një vazo në kuzhinë, informon media italiane.

Një 22-vjeçar rumun ishte bashkë me të. Të dy u arrestuan në flagrancë dhe Zyra e Prokurorit kërkoi paraburgim, masë që u vendos edhe nga gjykata.

