Mesazhet shqetësojnë Sarah Ferguson, lidhja e saj me Jeffrey Epstein krijon tension në familjen mbretërore
Emailet e fundit kanë nxjerrë në pah dyfishtësinë e Sarah Ferguson, Dukeshës së Jorkut, lidhur me marrëdhënien e saj me Jeffrey Epstein, duke shkaktuar trazira në Britaninë e Madhe. Në mars 2011, ajo deklaroi publikisht se nuk do të kishte kurrë lidhje me Epstein, por disa javë më vonë e quajti atë një “mik të palëkundur”.
Kritikët e akuzuan për marrëveshjen financiare prej 15,000 paundësh me Epstein për të mbuluar borxhet ndaj ish-asistentit të saj, një veprim që ishte organizuar nga ish-bashkëshorti i saj, Princi Andrew.
Pas reagimeve, Dukesha e quajti marrëveshjen një “gabim monstruoz” dhe refuzoi çdo formë abuzimi seksual. Megjithatë, disa javë më vonë, ajo pranoi se ishte “detyruar” të distancohej nga Epstein për të mbrojtur karrierën e saj dhe kërkoi falje për situatën, duke e përshkruar atë si “makthin më të keq të jetës së saj”. Ferguson u shpreh se kishte frikë për aktivitetet e saj bamirëse dhe theksoi se mediat ishin përdorur për ta dëmtuar.
Analistët parashikojnë një presion në rritje mbi Pallatin Mbretëror për të distancuar veten nga Dukesha dhe Princ Andrew, pas këtyre zbulimeve.
Autori Andrew Lowney e quajti situatën “shkatërruese për besueshmërinë” e saj, duke theksuar se kjo e dëmton reputacionin e saj si autore librash për fëmijë dhe mbrojtëse bamirësish.
Në mbrojtje të saj, një zëdhënës theksoi se Ferguson ishte kërcënuar nga Epstein me veprime ligjore dhe se emailet ishin dërguar pas këshillave të avokatit për të qetësuar situatën.
Sarah Ferguson ka shkruar më shumë se 50 libra për fëmijë dhe është aktive në bamirësi përmes Sarah’s Trust, e cila mbështet miliona fëmijë. Ajo po rikthehet në publik përkrah Princit Andrew, e cila pritet të rrisë akoma më shumë presionin mbi Pallatin për të marrë masa të mëtejshme. “Hija” e Epstein vazhdon të rëndojë mbi monarkinë, duke e bërë situatën më të ndërlikuar për të dy Jorkët.