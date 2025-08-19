LEXO PA REKLAMA!

“Lekët ballit”, reagon nusja e dhëndrit boss: Po e vuan shumë!

Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 21:21
Showbiz

“Lekët ballit”, reagon nusja e dhëndrit boss: Po e vuan

Një video e bërë virale në rrjetet sociale një dhëndër i ardhshëm boss mbulonte me para "ballit" të fejuarën e vet ka shkaktuar reagime të ndryshme.

Shumë kanë kritikuar dhëndrin për gjestin "e dhunshëm" ndaj vajzës, ndërsa nusja e ardhshme protagonistja e videos ka reaguar duke shpjeguar situatën. Ajo shkruan se ai është personi i dashur dhe i qetë dhe i vuan shumë komentet negative për gjestin me para në videon e bërë virale.

"Pershendetje, un jam vajza e videos propozimit ju kerkoj me gjith zemer ta hiqni sepse nuk me pelqen qe i fejuari im te dali si nje person qe nuk esht, i dhunshem?

Aji esht personi me i dashur me i qet ne kete bot, dhe fakti qe i hedh gjith “dhun” esht me shaka se tallemi gjithmon per kete gje, nese nuk i dini rethanat mos komentoni fjal qe nuk jan korrekte, me vjen keq qe aji del nje person qe nuk esht sepse e vun shum. Faleminderit per mir kuptimin", shkruan ajo për JOQ.

 

