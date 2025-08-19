LEXO PA REKLAMA!

Moment viral/ Dhëndri boss i ngjit paratë në ballë me dhunë nuses së ardhshme

Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 20:38
Showbiz

Moment viral/ Dhëndri boss i ngjit paratë në ballë me

Një video virale po qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale, duke ndezur diskutime të shumta. Në pamjet e filmuara gjatë një dasme, një dhëndër i ardhshëm përfiton nga rasti për t'i propozuar nuses së ardhshme.

Ai ulet në gjunjë, i nxjerr unazën dhe më pas e lan me para duke u ngjitur kartmonedha në ballë egërsisht. Dhëndri më pas e lan nusen e ardhshme në një tufë parash që ia hedh mbi kokë.

Momenti, i filmuar nga të ftuarit, ka ngjallur reagime të ndryshme. Disa e kanë parë si një gjest argëtues dhe traditë të pazakontë për të treguar bujari, ndërsa të tjerë e kanë cilësuar si veprim të tepruar dhe jo dinjitoz për një ceremoni dasme.

Pavarësisht polemikave, videoja ka marrë mijëra shpërndarje dhe komente brenda pak orësh, duke u kthyer në një nga temat më të përfolura në rrjet.

 

 

 

 

 

