Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë: Trump po ‘pret’ takimin dypalësh mes Putinit dhe Zelenskyt
Përgatitjet për takimin midis Vladimir Putin dhe Volodymyr Zelensky janë "në proces", tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Karoline Leavitt në një konferencë për shtyp. Lidhur me vendin e mundshëm, ajo u përgjigj: "Ka disa opsione që po diskutohen aktualisht nga ekipi ynë i sigurisë".
Shtëpia e Bardhë po planifikon një takim të mundshëm trepalësh midis Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin dhe Donald Trump në Budapest. Raporton Politico, duke cituar burime, se Shërbimi Sekret po përgatitet për samitin në Hungari.
Presidenti rus, Vladimir Putin, ka propozuar Moskën si vendin ku të mbahet takimi mes tij dhe presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky. Kwshtu shkruan media italiane ‘Corriere’.
Te premten fjalët e fundit të Presidentit rus në deklaratën e përbashkët me Trump ishin: herës tjetër në Moske, fjalë me të cilat ftoi homologun amerikan në vendin e tij.