Kylie Jenner nën kritikë për videon promovuese me policë dhe tematikë të burgut
Kylie Jenner është bërë shënjestër kritikash të ashpra pas publikimit të një videoje promovuese për linjën e saj të kozmetikës, Kylie Cosmetics. Në videon e re, pjesë e fushatës për rilansimin e koleksionit “King Kylie”, Kylie shfaqet e prangosur në një ambient që ngjan me një burg, ndërsa dy burra të veshur si policë janë të pranishëm.
Ky koncept ka shkaktuar një reagim të madh në rrjetet sociale, ku shumë përdorues e kanë cilësuar videon si të pasjellshme dhe jashtë kontaktit me realitetin.
Për më tepër, ky klip ka ngjallur krahasime me reklamën e Pepsi të vitit 2017, ku motra e Kylie-t, Kendall Jenner, ishte kritikuar për një reklamë të ngjashme që përfshinte përballje me policinë.
Disa përdorues të X (ish-Twitter) dhe Reddit e kanë quajtur videon e Kylie-t një “provokim të panevojshëm”, duke theksuar se përdorimi i uniformave të policisë për marketing në një kohë kur tensionet për shkak të abuzimeve të pushtetit janë të larta, është tepër i papërshtatshëm.
Po ashtu, ka pasur edhe komente që i drejtohen Kylie-t për përdorimin e “sistemit të burgut” si element mode, duke e konsideruar këtë si një mungesë totale ndjeshmërie, veçanërisht kur janë aktualisht të shtruar protestat dhe përplasje të forta me autoritetet.
Kylie, e cila ka lidhur këtë koleksion me periudhën e saj të hershme të famës, ka ndarë gjithashtu materiale të tjera luksoze promovuese, por kjo video ka shkaktuar më shumë shqetësime se sa duhej.