Kim Kardashian ngel në provim, dështon sërish ëndrra e saj për t'u bërë avokate

Ëndrra e Kim Kardashian për t’u bërë një avokate e të drejtave të njeriut duket se po largohet gjithnjë e më shumë. Në një klip të shkurtër që njofton një episod të ri të shfaqjes së saj të realitetit In Step with the Kardashians, 40-vjeçarja u zbuloi motrave të saj se ajo kishte dështuar në një “provim të vogël të avokatisë”.

Kim më pas i shpjegoi audiencës se ajo aktualisht po ndjek një program katër-vjeçar të shkollës juridike, në vend të një standardi tre-vjeçar, dhe se po merr një “provim të vogël të avokatisë” pas vitit të parë. “Kam dëgjuar që kjo është shumë më e rëndë se ajo zyrtare gjyqësore”, tha Kardashian në klip.

Jessica Jackson, një mbrojtëse e të drejtave të njeriut dhe bashkëthemeluese e organizatës # cut50, në të cilën Kim bëri praktikën e saj, shpjegoi se i duheshin 560 pikë për të kaluar, dhe ajo mori 474.

“Është një rezultat i shkëlqyeshëm prove që njerëzit nuk e marrin fare në mes të një pandemie,” tha Jackson. Sidoqoftë, Kim nuk ishte e kënaqur me pikët që fitoi. “Unë jam një humbëse”, tha ajo duke shpjeguar se kalonte 10 deri në 12 orë në ditë duke studiuar për një provim të tillë për gjashtë javë.

“Fakti që tërë atë kohë e kam kaluar larg fëmijëve. Tani nuk mund të kushtoj aq shumë, nuk kam kohë”, pranon Kim në fund.