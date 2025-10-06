LEXO PA REKLAMA!

Aksident në portin e Durrësit/ Humbi kontrollin e automjetit, plagoset 24-vjeçari

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 17:59
Aktualitet

Një aksident  ka ndodhur ditën e sotme në ambientet e portit të Durrësit ku një 24-vjeçar dyshohet se duke drejtuar automjetin, ka hubur kontrollin dhe si pasojë është dëmtuar.

I dëmtuari është transportuar në spitalin e Traumës dhe po merr ndihmën mjekësore.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

Njoftim i Policisë:

Durrës/Informacione paraprake

-Në ambientet e portit të Durrësit, shtetasi D. M., 24 vjeç, banues në Durrës, dyshohet se duke drejtuar motomjetin, ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar dhe për pasojë është dëmtuar.

Shtetasi D. M. është transportuar në Spitalin e Traumës dhe po merr ndihmën mjekësore.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

