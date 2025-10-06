LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

DETAJE/ Vrasja e gjyqtarit Astrit Kalaja, Elvis Shkambi e qëlloi me armë në gjoks sapo shpalli vendimin

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 17:48
Aktualitet

DETAJE/ Vrasja e gjyqtarit Astrit Kalaja, Elvis Shkambi e qëlloi me

Detaje të reja kanë dalë në dritë nga ngjarja e rëndë pasditen e sotme në Tiranë, ku në Gjykatën e Apelit u qëllua për vdekje gjyqtari shkodran Astrit Kalaja.

Ai u vra në seancë gjyqësore nga Elvis Shkambi, i cili ishte palë në një proces pronësie në Apel.

Siç bëhet me dije nga mediar, gjyqtari Kalaja u qëllua me armë zjarri në gjoks sapo shpalli vendimin për pronësinë në dëm të palës së Shkambit, i cili ishte së bashku me xhaxhain e tij Gjon Shkambi në gjyq.

Vendimi u shpall në favor të palës Kurtaj, të cilët përfaqësoheshin në sallë me nga Rakip babai dhe Elvis i biri, të dy të plagosur nga Elvis Shkambi, jashtë rrezikut për jetën.

 Kaosi i madh në gjykatë, Shqyrtonte si trupë, si gjyqtar i vetëm, pasi ka shpallur vendimin, autori i dyshuar Elvis Shkëmbi shoqëronte xhaxhain e tij, tashmë sqarohet se gjyqtari është qëlluar për vdekje sapo ka dhënë vendimin, kundër pales Shkëmbi, gjykatën e kishte vënë në lëvizje Gjon Shkëmbi,

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion