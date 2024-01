“Jeni zhulsa”/ Rikja nxehet me djemtë e BBVIP: Do ju nxjerr namin...

Banorja e ‘Big Brother Vip 3’, Rike Roci, ka krikikuar sot djemtë e shtëpisë për punët e shtëpisë.

Ajo u ka thënë se do ua nxjerrë namin për zhulsa, ndërsa iu drejtua Romeos duke i kërkuar të hidhte plehrat.

Pjesë nga diskutimi:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Rikja: Mos më rrini aty si bukurosha, plehrat të paktën. Romeo, çohu hajde

Romeo: 5 minuta, të jap fjalën. Puç

Rikja tund kokën

Rikja: Mirë

Romeo: Ça do me thënë me këtë tundjen e kokës?

Rikja: Është duke na zënë krimi

Romeo: Ore 5 minuta të thashë

Rikja: Do ju nxjerr namin që jeni të gjithë zhulsa

Romeo: Po mirë

Banorët qeshin