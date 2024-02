“I do kafshët, por i ha ato”, Gazi e prek në pikën e dobët Rozën: Pellushi me lëkurë...

Siç dihet Roza është një person që i do kafshët dhe i mbështet kauzat që mbrojnë ato. Por Gazi sot gjatë një debati me moderatoren, e ka prekur në pikën e dobët. Të ulur pranë pishinës, Gazi i thotë Rozës se nuk i pëlqejnë ankesat e saj dhe i përmendi kafshët. Sipas tij nëse ajo do i donte kaq shumë kafshët, nuk do vishte rroba të prodhuara nga lëkurat e tyre apo të hante mishin e tyre. Këto fjalë të Gazit kanë acaruar Rozën. Ajo shpjegon se ka një pallto me lëkurë leopardi dhe është bërë me qime industriale.

Gazi: Çdo mëngjes të kam bërë komplimente, nga e nxore gjithë këtë mllef, ku e ke ruajtur? Ti dukesh dhe si gocë që i ke qejf kafshët dhe thua “e kishte një peliçe të bukur me lëkurë leopardi”. Po ty të vjen keq për leopardin?

Roza: Unë kam një peliçe leopardi aty të varur dhe e kam me qime industriale në rregull?

Gazi: Nëse të vjen keq për kafshët nuk duhet përdorur lëkura e kafshëve. Ke gjithë këtë hipokrizi, flet për kafshët dhe ha kafshët, flet për kafshët, i vesh kafshët.