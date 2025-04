Historia që nisi me Rizartën në Big Brother VIP 4, Aldo Marku rrëfen si do të vazhdojë lidhja e tyre!

Aldo Marku dhe Rizarta Hoxha shprehën një pëlqim për njëri-tjetrin sa ishin brenda Big Brother VIP. Por duket se bukuroshja e cila doli nga shtëpia para ish-banorit u zhgënjye me disa gjëra.

Ajo bëri të ditur në intervistë se nuk do të ketë diçka më shumë jashtë pas disa gjërave që ka parë. Aldo në “Natën me Aulonën” deklaroi se është takuar me Rizartën dhe se kanë folur në tërësi.

“Po kemi komunikuar, kemi pirë dhe një kafe. Kaq. Folëm në përgjithësi që nuk i kemi bërë aty brenda, duke njohur njëri-tjetrin më shumë. Në përgjithësi është gocë e mirë dhe të jemi të kujdesshëm unë nuk jam ky përdoruesi as në jetën jashtë edhe pse janë parë gjërat”, u shpreh ai.

Tutje tha: “Jam në një moshë tjetër nuk më bëjnë përshtypje sepse kam kaluar shumë, kam ndërruar frekuencë”.

Aldo theksojmë se ka një vajzë të quajtur Akira nga martesa e tij e mëparshme.