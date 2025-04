Profecia e errët 900-vjeçare që u kthye në dritë për shkak të vdekjes së Papa Françeskut!

Që dje, një pjesë e madhe e planetit ka diskutuar për një profeci 900-vjeçare . Kjo është profecia e Shën Malakia Irlandezit , sipas së cilës Papa Françesku do të pasohet nga "Pjetri Romak" deri në vitin 2027. Pikërisht atëherë profeti "sheh" Ditën e Gjykimit, gjatë së cilës do të ndodhë Ardhja e Dytë dhe bota do të shkatërrohet në kaos.

Profecia e Shën Malakisë u shkrua në vitin 1139, kur, si Kryepeshkop i Irlandës, ai kishte udhëtuar për në Romë. Aty ai shkroi një rrëfim për punët e tij dhe atje pa një vegim të çuditshëm ku i zbulohej emri i çdo Pape deri në fund të botës.

Profecia, e cila u bë libri "Profecia e Papëve", u fsheh në Arkivin Sekret të Vatikanit dhe u rishfaq në vitin 1590 nga murgu benediktin Arnold Wynne.

Libri përmban një seri frazash të shkurtra latine në 112 seksione misterioze, të cilat supozohet se parashikojnë papët katolikë (një për çdo emër), duke filluar nga Celestine II deri te Papa aktual. Megjithatë, janë dy fraza të Shën Malakisë që janë bërë në qendër të diskutimeve. Një që ka të bëjë me mesin e historisë (nga e cila lind data e fundit) dhe një që i referohet ngjarjeve të ditëve të fundit).

Në një pasazh, ai i referohet Papa Sixtus V duke e quajtur atë "boshti në mes të një pike". Duke qenë se mandati i Papa Sixtus filloi 442 vjet pas mbretërimit të Papës së parë dhe pasazhi sugjeron se ai është në "mesin" e gjenealogjisë papale, shumë sugjerojnë se fundi i botës do të vijë 442 vjet më vonë, në 2027.

Në pasazhin e tij të fundit, libri thotë: " Në përndjekjen përfundimtare të Kishës së Shenjtë Romake, do të mbretërojë Pjetri Romaku, i cili do të ushqejë kopenë e tij përmes shumë fatkeqësive, pas së cilës qyteti i shtatë kodrave do të shkatërrohet dhe Gjykatësi i tmerrshëm do të gjykojë njerëzit." Fundi . Roma përmendet si "qyteti i shtatë kodrave" dhe disa e interpretojnë pasazhin e fundit që të thotë se jo një Pjetër, por Shën Pjetri, do të zërë vendin e Papa Françeskut, duke e bërë atë Papa të fundit. Sipas disa të tjerëve, është domethënës fakti që tre prej kandidatëve pasardhës të Papa Françeskut quhen Pjetër. Ekziston një interpretim tjetër, sipas të cilit Shën Malakia nuk ka shtuar një Papë më shumë në numërimin e tyre deri më sot (112 nga 268, një numër që ai çuditërisht bie brenda), por se Pjetrit do t'i paraprijë një tjetër të cilin ai e karakterizon si "lavdia e ullinjve".

Këtu është konfuzioni (tjetri). Fraza "de labore solis" (nga puna e diellit) që Shën Malakia shkruan për Papën e mëparshme interpretohet se i referohet Papa Gjon Palit dhe se " De gloria olivae" ("Lavdia e pemëve të ullirit") është Françesku. Pra, Papa që do të zgjidhet tani do të jetë i fundit, pasi ai do të zërë vendin e Shën Pjetrit pak para se bota të zhytet në kaos dhe anarki dhe të çohet në shkatërrim.

Megjithatë, shumë ekspertë argumentojnë se profecia nuk ishte... një profeci, por se ajo u shkrua nga Shën Malakia me shpresën për të marrë vetë pozicionin e lartë. Sipas disa të tjerëve, Profecia është ose një falsifikim në tërësi, ose është falsifikuar nga një pikë e tutje. Kjo për shkak se përshkrimet e papëve janë shumë specifike deri në vitin 1590, shumë e përshtatshme, viti kur u zbulua dhe vetëm disa dekada pas pretendimeve të Nostradamusit (me të cilat përkon). Që andej e tutje, formulimi bëhet shumë më i paqartë dhe i hapur për interpretim, gjë që ka çuar në spekulime për autorin aktual dhe vlefshmërinë e parashikimeve.

Jo se ai nuk ra në shumë nga parashikimet e tij. Për shembull, Shën Malakia e përshkruan Papa Gjon XXII (1316-1334) si " de sutore osseo " - "nga këpucari kockor". Është rrëqethëse që ai papë ishte djali i një këpucari dhe mbiemri i familjes së tij ishte "Ossa", që do të thotë kockë. Në një shembull tjetër, "lilium et rosa" ishte fraza e përdorur për të përshkruar Papa Urban VIII (1623-1644), stema e familjes së të cilit ishte e mbuluar me "zambakë dhe trëndafila". Fraza "pastor et nauta ", që do të thotë "bari dhe marinar", i atribuohet Gjonit XXIII. Ky Papë vinte nga Venediku, historikisht një qytet marinarësh, dhe në ditën kur mori detyrën deklaroi se qëllimi i tij ishte të ishte "një bari i mirë".

Nga ana tjetër, ka pasur edhe shumë raste dështimesh apo ku profecia ka shkuar... “gabim”. Të tilla si, për shembull, përshkrimet me frazat "lule e luleve" (Pali VI), "nga një gjysmëhënë" (Gjon Pali I) dhe "nga puna e diellit" (Gjon Pali II), nga të cilat nuk mund të rrjedhë asnjë lidhje e dukshme me persona realë.

Pra, a është e vërtetë profecia e Shën Malakisë, apo është një tekst i falsifikuar që “luan” me skenarë eskatologjikë për të cilët Bibla thotë se “për atë ditë dhe orë askush nuk e di, as engjëjt në qiell, as Biri, por vetëm Ati”. Nëse… Shën Malakia dinte diçka më shumë, do ta zbulojmë në vitin 2027.