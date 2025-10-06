FOTO/ Plot elegancë me një look që i la pa fjalë të gjithë, rikthehet Kiara Tito
Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 18:36
Showbiz
Moderatorja e njohur Kiara Tito ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me një paraqitje plot stil në një fustan të shkurtër e të ngushtë, që theksonte linjat e saj elegante.
Ndjekësit kanë vënë re se ajo duket dukshëm më e dobët pas lindjes së vajzës, duke marrë shumë komplimente për pamjen dhe energjinë e saj, shkruan Indeksonline.
Në përshkrimin e postimit, Kiara ka shkruar:
“Rikthehemi çdo të diel me Portokalli. Sonte premiera e sezonit ora 21:00 ne ekranin e @topchannelalbania”, duke konfirmuar kështu rikthimin e saj në skenën e njërës prej emisioneve më të dashura për publikun shqiptar.