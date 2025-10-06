LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

FOTO/ Plot elegancë me një look që i la pa fjalë të gjithë, rikthehet Kiara Tito

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 18:36
Showbiz

FOTO/ Plot elegancë me një look që i la pa fjalë të

Moderatorja e njohur Kiara Tito ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me një paraqitje plot stil në një fustan të shkurtër e të ngushtë, që theksonte linjat e saj elegante.

Ndjekësit kanë vënë re se ajo duket dukshëm më e dobët pas lindjes së vajzës, duke marrë shumë komplimente për pamjen dhe energjinë e saj, shkruan Indeksonline.

Në përshkrimin e postimit, Kiara ka shkruar:

“Rikthehemi çdo të diel me Portokalli. Sonte premiera e sezonit ora 21:00 ne ekranin e @topchannelalbania”, duke konfirmuar kështu rikthimin e saj në skenën e njërës prej emisioneve më të dashura për publikun shqiptar.

FOTO/ Plot elegancë me një look që i la pa fjalë të

FOTO/ Plot elegancë me një look që i la pa fjalë të

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion