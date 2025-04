Egli ka humbur një fëmijë shkak i ndarjes me Olsin? Zbardhen detaje të tjera mbi raportin e ish-partnerëve!

Një pretendim i ndjeshëm ka qarkulluar së fundmi në rrjetet sociale, duke sugjeruar se këngëtarja Egli Tako ka humbur një fëmijë gjatë lidhjes së saj me aktorin dhe këngëtarin Olsi Bylyku.

Ky pretendim u bë viral pas një story që Egli publikoi dy vite më parë në Instagram, ku ajo përshkruante një moment të dhimbshëm dhe të ngarkuar emocionalisht.

Në postimin e saj, Egli shkruante: “Ky ishte vendi ku ti mbroheshe, flije dhe ku pushove në paqe! Vendosa të të mbaj këtu përgjithmonë, ta mbaj këtë vend mbushur me ty, njësoj si zemrën time! Till we meet each other again snow. Mami të do!”

Ky mesazh i ngarkuar emocionalisht ka ngritur dyshime dhe ka bërë që disa individë të spekulonin se ai mund të ishte një aludim për një humbje fëmijësh të mundshme.