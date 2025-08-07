LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Egla Ceno ndan lajmin prekës për gjendjen shëndetësore të nënës së saj

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 14:30
Showbiz

Egla Ceno ndan lajmin prekës për gjendjen shëndetësore

Egla Ceno, aktorja dhe fituesja e edicionit të dytë të “Big Brother VIP Albania”, ka ndarë me ndjekësit e saj një lajm të rëndë për gjendjen shëndetësore të nënës së saj.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ceno ka treguar se mamaja e saj ka pësuar një ishemi dhe, ndonëse tashmë është jashtë rrezikut për jetën, fatkeqësisht ka mbetur e paralizuar.

“Mami është jashtë rrezikut por ka mbetur e paralizuar pas ishemisë. Tani po luftojmë bashkë që të përmirësohet. Po ndjekim çdo hap të mjekimit,” – shkroi Egla në një story në Instagram.

Egla Ceno ndan lajmin prekës për gjendjen shëndetësore

Artistja shprehet e vendosur të qëndrojë pranë nënës së saj dhe të ndjekë çdo hap të trajtimit mjekësor për përmirësimin e gjendjes së saj.

Ky mesazh ka prekur shumë ndjekës të saj, të cilët kanë reaguar me fjalë mbështetëse dhe urime për shërim sa më të shpejtë

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion