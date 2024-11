E ëma në gjendje të rëndë, banores së “BBVK” i kërkohet largimi nga shtëpia, ajo refuzon

Në spektaklin e mbrëmjes së djeshme të “BBVK”, një prej banoreve i ka ardhur një telefonatë e papritur. Bëhet fjalë për Ana Ejupin ku i është thënë në spektakël se duhet ta lë përgjysmë garën në bazë të kërkesës që ka bërë familja e saj. Kjo për shkak të gjendjes shëndetësore të nënës së saj, dhe për këtë banorja vendimin duhej ta merrte menjëherë.

Konkurentja u shpreh se garën nuk do e linte përgjysmë por kërkoi t’i tregonin nëse gjendja e nënës së saj do të përkeqsohej.

E më pas, Ana mori një telefonatë nga motra, ku në një formë i tregoi se nuk janë dakord për raportin me Kevinin.

"Ne të duam me zemër, që ti me vazhdu lojën, me tregu çfarë vajze je me na bërë krenarë të gjithëve. Nuk ke nevojë për ndihmën e askujt”, ka thënë ajo.