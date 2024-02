E buzëqeshur! Sara fton për herë të parë në takim ish të dashurin: Po të heq një barrë…

Endriku ka biseduar me Sarën për herë të parë veçmas që pas hyrjes së tij në Big Brother VIP3.

Ishte Sara e cila ftoi në takim “kokë më kokë” ish të dashurin e saj, madje gjatë bisedës ajo u shfaq e buzëqeshur dhe relaksuar.

Endrik: Nëse ti ke evoluar ashtu siç unë mendoj dhe je ajo vajza e zgjuar që unë mbaj mend ti e kupton shumë mirë që unë jam futur më mbrapa

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sara: Nuk mendoj që je futur për mua

Endrik: “Jo, jo, duro nuk po e them këtë as unë dhe kur Shqipëria është kaq e vogël, njerëzit e dinë, njerëzit flasin, dhe unë doja ta bëja të qartë që po ne kemi pasur një histori, por ka qenë vetëm ajo, kaq. Këtu unë po tregohem i sinqertë për veten time dhe gjithashtu po të heq një barrë, sepse ti e di shumë mirë që ajo gjëja do të dilte këtu, sepse ty të njeh dikush tjetër dhe mua më njeh dikush tjetër, por ka njerëz që na njohin të dyve dhe historia jonë është bërë videoklip.”