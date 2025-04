Biseda +18 në “Ferma VIP”! Limi: Je e gatshme të përballosh nxehtësinë?! Alba: Avash se ngelesh sakat!

Një bisedë mes Alba Pollozhanit dhe Lim Hotit në “Ferma VIP” ka kaluar në +18, teksa dy banorët ngacmuan njëri-tjetrin për jetën e tyre intime. Gjatë bisedës, Limi iu drejtua konkurrentes duke u shprehur “je e gatshme të përballosh nxehtësinë?”, ndërsa ajo iu drejtua “avash se ngelesh sakat”.

Por komunikimi mes tyre ka devijuar duke dalë tek eksperiencat e tyre seksuale, ku banori i drejtohet Albës duke u shprehur se ka dijeni se sa ka qenë numri i eksperiencave të saj seksuale, madje edhe brenda natës.

“Çfarë je duke fol”, iu drejtua ajo, ndërsa Limi shtoi: “Unë i ndërroj në darkë dhe në mëngjes”.

Pjesë nga biseda:

Limi: Unë nxehtësinë, kënaqësinë, kjo është arma ime



Do me ta shpjeguar? A je e gatshme të përballosh nxehtësinë e këtij meteori

Alba: Avash se ngelesh sakat

Limi: Çfarë ngel unë, unë e di që ti ke eksperiencë, por jo aq sa unë. Ta di edhe numrin

Alba: A po po, deri në çfarë numri kam shkuar? Se kot se kape si temë

Limi: He he he

Alba: E paske menduar edhe numrin tim?

Limi: Po patjetër, është e drejta ime ta mendoj. Unë ta them edhe brenda natës

Alba: Çfarë je duke fol ore tij, ej

Limi: Unë psh i ndërroj në darkë dhe në mëngjes

Alba: Po ti je tjetër

Limi: Thjesht po bëj shaka