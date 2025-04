Greqia dhe Italia në grevë, ndërpriten fluturimet ajrore

Kontrollorët grekë të trafikut ajror kanë planifikuar një grevë 24-orëshe të thirrur nga federata e punonjësve të sektorit publik ADEDY në 9 prill. ADEDY kërkon rikthimin e pagave bonus për pushime, rritje të pagave reale dhe masa për të luftuar krizën e strehimit në Greqi.

“Fatkeqësisht, kontrolli i trafikut ajror në Greqi është në një situatë të keqe pasi ne kemi mungesë të personelit dhe probleme me pajisje të cilat shkaktojnë shumë vonesa në vitet e fundit dhe do të shkaktojnë shumë edhe këtë vit”, tha Shoqata e Kontrollorëve të Trafikut Ajror të Greqisë për The Independent.





Në të njëjtën ditë me grevat në Greqi vjen edhe edhe ndërprerja e fluturimeve në Itali, duke përkeqësuar potencialisht ndërprerjen e udhëtimve në të gjithë kontinentin. Stjuardesat e EasyJet të lidhura me sindikatat italiane (FILT, CGIL dhe UIL) janë planifikuar të bëjnë grevë më 9 prill nga ora 10.30 deri në orën 14.30.

“Ne dëshirojmë të sigurojmë klientët se po bëjmë gjithçka që është e mundur për të minimizuar çdo ndërprerje si rezultat i aksionit të grevës dhe nëse ndonjë fluturim do të ndikohet, ne do të kontaktojmë drejtpërdrejt klientët me opsionet e tyre për të ndihmuar në riorganizimin e planeve të tyre”, tha linja ajrore për gazetën britanike The Independent.

Udhëtarët këshillohen të kontrollojnë rregullisht statusin e fluturimeve dhe të përgatiten për vonesa dhe anulime të mundshme.