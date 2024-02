Arti në zi, ndahet nga jeta në moshën 50-vjeçare aktori i njohur

Aktori britanik Ewen MacIntosh, i njohur më së shumti për rolin e tij në serialin komik të BBC-së "The Office", ka vdekur në moshën 50-vjeçare, konfirmuan përfaqësuesit e tij.

“Me zemër të rëndë mund të konfirmoj lajmin shumë të hidhur për ndarjen nga jeta të klientit tonë Ewen. Ewen ishte një aktor i mrekullueshëm dhe një qenie njerëzore edhe më e mirë.

Ai i bënte njerëzit të qeshin dhe kishte një zemër kaq të mirë. Ai preku jetën e të gjithë atyre që ranë në kontakt me të", tha Just Right Management në një deklaratë dërguar CNN të mërkurën.

“Ewen vuajti nga shëndeti i keq këto dy vitet e fundit dhe kaloi paqësisht më 19 shkurt nga shkaqe të pazbuluara.

Familja e tij është e zemëruar dhe e vlerëson thellësisht të gjithë derdhjen e dashurisë për Ewen, por do të vlerësonte privatësinë e tyre për t'u pikëlluar në këtë kohë shumë të vështirë, "vazhdon ai. “Ewen do t'i mungojë shumë. Gods speed Ewen,” shtoi kompania.

MacIntosh ishte më i njohur për rolin në "The Office". Komedia klasike britanike, e cila u shfaq për tre sezone midis 2001 dhe 2003, u krijua nga komik Ricky Gervais, i cili drejtoi homazhet për aktorin.