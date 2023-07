A do t’i futet politikës? Luiz Ejlli tregon partinë e tij të preferuar

Me batuta dhe humor Luiz Ejlli i është përgjigjur pyetjes së dy moderatorëve “se nëse do futet në politikë”.



Ai tha se do zgjedhë një pjesë të PD, një pjesë të PS, një pjesë të Metës, një pjesë të Albin Kurtit.

“Që do një ndryshim ky vend e do, se thotë Rama jo po ika unë kush do të vijë? Do marr një pjesë të partisë së Albin Kurtit, janë të mirë ata për protesta, janë të mirë për opozitë. Do merrja një pjesë të partisë së Ilir Metës, të kryjnë punë ata. Do merrja një pjesë të partisë së Berishës, se duhen, se nuk pranojnë asnjëherë rezultatin e zgjedhjeve, sido të jetë. Do merrja dhe një pjesë të PS, se kanë vila kudo dhe se ata fitojnë gjithmonë”, tha me batuta Luiz Ejlli.